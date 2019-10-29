الرئاسة التونسية توضح أسباب إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من مهامهما

قالت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، إنّ التعديل الوزاري الذي أعلنت عنه الحكومة جاء انطلاقًا من ”الشعور بالمسؤولية وتغليبًا للمصلحة الوطنية، وبعد محاولات لرأب الصّدع وتقريب وجهات النظر دون جدوى“.

وأضاف مصدر رئاسي، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنّ التعديل الوزاري كان ضروريًّا حتى لا تستمرّ الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر، مع ما يمثّله استمرارها من خطر على السير العادي لدواليب الدولة ”فالدولة التونسية واحدة ولا مجال لمراكز القوى داخل أجهزتها ومرافقها“.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أنها قررت بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي من مهامهما، إضافة إلى إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني.

وللإشارة، فإن عبد الكريم الزبيدي تغيب عن مجلسين وزاريين بصفته وزيرًا للدفاع، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد دخول في صراع وحرب كلامية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الحملة الانتخابية.

من جهة أخرى، أكد كثيرون أنّ إقالة خميس الجهيناوي ”كانت متوقعة“، خصوصًا وأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، استقبل، الإثنين، وزير الخارجية الألماني ”هايكو ماس“، في حين غاب الجهيناوي عن هذا اللقاء في خطوة أثارت الكثير من الجدل.

يذكر أنّه تم تكليف وزير العدل الحالي كريم الجموسي، بتولي مهام وزارة الدفاع بالنيابة، وتكليف كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي بتسيير شؤون وزارة الشؤون الخارجية، طبقًا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها.