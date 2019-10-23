القضاء الجزائري يمنع وزيرة سابقة من السفر

أصدرت سلطات القضاء الجزائري قرارًا بمنع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، من السفر ومغادرة البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولم يرد أي تأكيد رسمي من المحكمة المكلفة بملفات الفساد الكبرى التي جرى ارتكابها في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ولا أي هيئة حكومية أو قضائية أخرى، حول قرار المنع.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، نفت الوزيرة السابقة خليدة تومي هروبها إلى فرنسا، بعد فتح تحقيقات بقضايا فساد تلاحقها في قضية ”تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011″، مكذبة بذلك حينها ما أعلنه المدعي العام لمحكمة تلمسان غربي الجزائر.

واشتكت الوزيرة الأكثر صنعًا للجدل والأطول مكوثًا بقطاع الثقافة والحكومة، من تعرضها لحملة ”شيطنة“، على حد تعبيرها، تستهدف نشاطها السياسي ومواقفها المعارضة للسلطة الحاكمة ومساندتها لصديقتها المناضلة اليسارية المعتقلة لويزة حنون، زعيمة حزب ”العمال“.