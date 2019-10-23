عز الدين ميهوبي أول المترشحين رسميًا إلى انتخابات الرئاسة الجزائرية

أودع وزير الثقافة الجزائري الأسبق، عز الدين ميهوبي، ملف ترشحه الرسمي للسلطة العليا المستقلة للانتخابات، بعدما تمكن من تخطي السقف المحدد بجمع 50 ألف توقيع على اكتتابات الترشح من مواطنين.

ويعد ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أول مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبرالمقبل، يودع ملفه على مستوى الجهاز المكلف بالانتخابات في الجزائر.

وهذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمرشح عنه إلى سباق الرئاسة، بعدما ظل منذ تأسيسه عام 1997، يدعم مرشح السلطة ويقف إلى جانب عبدالعزيز بوتفليقة خلال 4 مواعيد انتخابية فاز فيها بالأغلبية الساحقة.

وفي تصريحات للصحافة، جدد ميهوبي تعهداته السابقة بخوض حملة انتخابية ”نظيفة“، تعتمد على برنامج شامل ”يحافظ على مؤسسات الدولة ويحمي القدرة الشرائية للمواطن ويبعث مخططات تنموية عاجلة“، وفق تعبيره.

بدوره، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أثناء تسلمه ملف المرشح عز الدين ميهوبي، أن هيئته ”حريصة كل الحرص على ضمان تكافؤ الفرص وشفافية الاستحقاق الرئاسي القادم، الذي نريده عرسًا ديمقراطيًا ينهي الأزمة السياسية“.