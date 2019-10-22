”الترياق الأزرق“ يفوز بجائزة مهرجان المسرح الموريتاني

فاز العرض المسرحي ”الترياق الأزرق“ لفرقة إيحاء للفنون الركحية (المسرحية)، بجائزة المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني، الذي أسدل الستار على دورته الثانية، مساء الإثنين، في العاصمة نواكشوط.

وشاركت في المهرجان الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، عشرة عروض من مختلف الولايات الموريتانية.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثل والكاتب التونسي البغدادي عون، وعضوية الكاتبة الموريتانية فاطمة بنت عبد الوهاب، والمخرج الجزائري جمال قرمي، والكاتب المسرحي الموريتاني، محمد فال عبد الرحمن.

وفاز بجائزة أفضل ممثل، علي ديدة، عن عرض ”كاستينج“ لفرقة ”الشروق“، وجائزة أفضل ممثلة، خديجة منه، عن عرض ”آهات تيرس“ لفرقة ”ازويرات“ بولاية تيرس زمور، فيما ذهبت جائزة الإخراج إلى سيد محمد اوداعة، عن عرض ”هواجس“ لفرقة ”انواذيبو“.

وفاز بجائزة السينوغرافيا، عرض ”سرك الأحلام“ لفرقة ”الموكب الثقافي“، وجائزة التأليف الموسيقي والمؤثرات، عرض ”حماة الوطن“ لفرقة ”أطار“ بولاية أدرار.

وأقيم حفل الختام، على مسرح دار الشباب القديمة في نواكشوط، بحضور عدد من المسؤولين الموريتانيين والمسرحيين العرب.

وقالت مستشارة وزير الثقافة والصناعة التقليدية، خديجة بن هنون، في كلمة الختام، إن المهرجان حقق حلم المسرحيين الموريتانيين في الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف.

وأضافت أن استمرارية المهرجان للعام الثاني على التوالي، تأتي في إطار التوجه لرفع مستوى المسرح الموريتاني ليواكب تطور المسرح العربي والعالمي، من أجل أن يلعب دوره في تغيير عقليات المجتمع.