”النهضة“ التونسية تخسر مقعدًا بعد إلغاء انتخابات دائرة ألمانيا 

أسقطت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات البرلمانية في دائرة ألمانيا، التي حصلت حركة النهضة الإسلامية على المقعد الوحيد فيها.

وألغت المحكمة كل النتائج التي تم التصريح بها في هذه الدائرة الانتخابية؛ الأمر الذي قد يترتب عليه إعادة الانتخابات التشريعية في تلك الدائرة، إن لم تقم هيئة الانتخابات باستئناف حكم المحكمة.

وكان حزب التيار الديمقراطي قدّم طعنًا في نتائج هذه الانتخابات، مشيرًا إلى تسجيله تجاوزات وصفها بالكُبرى، طالت عملية الاقتراع .

وغيرت الطعون، حتى الآن، عددًا من نتائج الانتخابات التشريعية، بموجب قرارات المحكمة الإدارية، منها تعديل نتيجة التصويت في الدائرة الانتخابية ببن عروس، التي أسند مقعدها لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والقصرين التي خسر فيها حزب حركة نداء تونس مقعده، لصالح حركة الشعب.