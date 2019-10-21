تونس.. قيس سعيّد يصرّح بممتلكاته (صور)

كشف الرئيس التونسي المنتخب حديثًا قيس سعيد، اليوم الإثنين، عن ثروته ومكاسبه أمام هيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد أيام من انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية بنسبة 72.2%.

وقالت هيئة مكافحة الفساد عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إن ”رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد تولى التصريح بمكاسبه ومصالحه بالمقر المركزي للهيئة وذلك طبقًا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018.

ويلزم قانون التصريح بالمكاسب والمصالح الذي صادق عليه البرلمان التونسي العام 2018 الموظفين والسياسيين والصحفيين ورئيس الجمهورية التونسية بالتصريح بمكاسبهم بالكشف عن ممتلكاتهم وثرواتهم لدى هيئة مكافحة الفساد، وذلك لمقاومة الإثراء غير المشروع.

ويتمّ تطبيق عقوبات قانونية ضدّ كل من يمتنع عن التصريح بممتلكاته، تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامات مالية متفاوتة.

ووفقًا للقانون، فإنه يتم في البداية اقتطاع ثلثي المرتب لكل ممتنع عن التصريح، في حين يعرض من لا يصرح بمكاسبه إثر انتهاء المهام نفسه إلى دفع غرامة قدرها 300 دينار (حوالي 115 دولارًا) عن كل شهر تأخير، والسجن مدة سنة وغرامة قدرها عشرون ألف دينار(حوالي 7 آلاف دولار) إذا تجاوز التأخير 6 أشهر من انتهاء موعد التصريح بالمكاسب.