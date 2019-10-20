من هو المتشدد الجزائري عوف أبو المهاجر الذي قتله الأمن التونسي؟

أكدت مصادر رسمية تونسية مساء الأحد، الأنباء التي تم تداولها حول مصرع المتشدد الجزائري مراد بن حمادي الشايب المكنى عوف أبو المهاجر، خلال عملية أمنية استباقية بمحافظة القصرين قرب الحدود الجزائرية.

وحسب ما أفاد به الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لـ“إرم نيوز“، فإن المتشدد مراد بن حمادي الشايب من مواليد 15 نوفمبر / تشرين الثاني العام 1983 وهو مطلوب من القضاء التونسي في عدة قضايا خطيرة تتعلق باغتيالات استهدفت عددًا من المواطنين ومن عناصر الجيش والأمن التونسيين.

وكشف أن من أبرز قياديي كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية وهو مفتش عنه منذ مدة من السلطات الجزائرية والتونسية.

وشارك الإرهابي في عديد العمليات التي استهدفت قوات الأمن والحرس والجيش من أهمها عمليات هنشير التلة بجبل الشعانبي بالقصرين، حيث قتل عددًا من الأمنيين التونسيين.

كما كان من بين العناصر التي استهدفت أعوان الأمن في منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو بالقصرين إضافة إلى عدد من العمليات في جبال السلوم ومغيلة وجندوبة والكاف، شمال غرب البلاد فضلًا عن إشرافه على عمليات صنع الألغام وزرعها.

ووصفت الداخلية التونسية بن حمادي بأنه من ”أخطر القيادات وأكثرها دموية“.

وذكرت أنه شارك في عدة عمليات استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية منذ عام 2013.