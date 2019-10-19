نواب ليبيا يتفقون في القاهرة على الإعداد لتشكيل حكومة جديدة

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، للإعداد لعقد جلسة للبرلمان في مدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، بهدف مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار البيان الختامي لثاني اجتماع تستضيفه القاهرة، ضم 90 نائبًا بمجلس النواب الليبي، إلى ”تزايد الضغوط للسيطرة على إرادة المجلس، ومحاولات تقسيمه وإفشاله، وتدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي“.

وفي مايو/أيار الماضي، قاطع نحو 60 نائبًا جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق بطرابلس، حيث انتخب 49 عضوًا الصادق الكحيلي رئيسًا لهم، مقابل البرلمان المنعقد في طبرق، ويحظى باعتراف دولي ويمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق برئاسة عبدالله الثني، في موازاة حكومة ”الوفاق الوطني“ التي يرأسها فائز السراج.

وشدد، بيان القاهرة الصادر اليوم، على ”رفض النواب أي تجاوز لدورهم أو محاولة وضع حلول تستند إلى دعوة جهات وأطراف غير ذات صفة وليست ممثلة للشعب الليبي.“

وأوضح البيان أن ”مثل هذا الحوار لن تكون نتائجه شرعية“، في إشارة على ما يبدو إلى اجتماع مرتقب في برلين يضم أطرافًا ليبية ودولية لبحث مقاربات حل الأزمة الليبية.

وحذر النواب من ”أي محاولات للزج بالسلطة القضائية، في العمل السياسي“، باعتبار ذلك ”أمر خطير يهدد استقرار المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خلل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات“.

كما تطرق البيان إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية البرلمان ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤية موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخابات في أقرب وقت.

ودعا النواب من خلال بيانهم، إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة السلام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.