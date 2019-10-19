إنقاذ 148 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، 148 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.

وذكر مكتب الإعلام للبحرية الليبية، في بيان، أن عملية الإنقاذ جرت في منطقتين قبالة الساحل الليبي، فالقارب الأول والثاني كانا على بعد نحو 90 ميلًا شمال بوكماش، والقارب الثالث على بعد نحو 60 ميلًا شمال مدينة صبراتة.

وأشار البيان إلى أن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم، 15 امرأة و11 طفلًا ينتمون إلى جنسيات عربية (المغرب، الجزائر، مصر، الصومال)، وأخرى أفريقية.

وسلّمت القوات البحرية المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مركز إيواء طريق السكة.