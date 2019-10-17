حكومة الوفاق الليبية تعلن ميزانية بـ34 مليار دولار لعام 2020

أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، اليوم الخميس، عن ميزانية للعام 2020 تقدر بحوالي 48 مليار دينار ليبي (34 مليار دولار)، وذلك بعد يوم من قيامها بإجراء زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين، في إطار ما قالت إنه ”برنامج إصلاحات“.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن الميزانية، التي ستكون جاهزة في كانون الأول ديسمبر لتسري مع بداية العام، ”ستكون متوازنة ولا يوجد عجز، ولا يوجد دين عام“.

وأضافت أن الاختلالات ستُعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض.

وبلغت ميزانية 2019 أو“الترتيبات المالية“ نحو 33.83 مليار دولار، وتمت الموافقة عليها بعد أشهر من المشاحنات.