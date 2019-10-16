مسيحيون يحتجون ضد إغلاق أكبر كنيسة في الجزائر (فيديو)

تظاهر آلاف المسيحيين في الجزائر، الأربعاء، ضد قرار السلطات إغلاق كنيسة ”الإنجيل الكامل“ الأكبر في البلاد الثلاثاء، وطالب المحتجون في تجمع حاشد بمحافظة بجاية، بتوقيف ما اعتبروه ”تضييقًا رسميًا على أماكن العبادة لغير المسلمين“.

وتعد كنيسة ”الإنجيل الكامل“ الأكبر في الجزائر، حيث تستوعب ما يربو عن 1200 شخص، وتنشط منذ العام 1996، ولم يتم الكشف عن سبب الغلق، وسط حديث مراجع محلية عن إقامة الصلاة الجماعية خارج المبنى ودون ترخيص مسبق.

Rassemblent de citoyens de confession chrétiennne ce mercredi devant le siège de wilaya de Bejaia pour protester contre la fermeture de leurs églises. Douze églises ont été jusqu'à présent mises sous scellés à travers toute la Kabylie. تم النشر بواسطة ‏‎Djamel Alilat‎‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

وفي تظاهرة أقيمت أمام مقر محافظة بجاية، طالب المسيحيون بإلغاء قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أصدرته الحكومة في آذار/مارس 2006، لافتين إلى أن“القانون المذكور لا يشكّل أي إضافة“، وأنّ ”النص يتضمن إجراءات تعسفية ضدّ المسيحيين الجزائريين“.

وطالب المحتجون بضرورة الاجتماع مع محافظ بجاية وعضو في مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا) لبحث ”غلق أماكن العبادة“.

وأشار المتظاهرون إلى إغلاق 11 كنيسة في محافظتي تيزي وزو وبجاية، ما يرفع عدد الكنائس المغلقة إلى 23 كنيسة، منوهين بأن ”ما يحدث يعد خرقًا لروح الدستور الجزائري وحقوق الإنسان“، مستنكرين ”اعتداء عناصر الشرطة والدرك على مسيحيين سلميين أتوا لممارسة شعائرهم الدينية“.

وأبدى المسيحيون توجسهم بشأن غلق محتمل لكنيستين في محافظة وهران على خلفية تحريك قضائي قبل ساعات، كما استهجنوا الضغوط التي تمارسها السلطات على ملاّك المقار التي حوّلت إلى أمكان عبادة، من أجل استرجاع أملاكهم.

وتأسست الكنيسة البروتستانتية الجزائرية سنة 1974، وتتولى تسيير 46 من أماكن العبادة على مستوى البلاد، فيما أبدى عدد من المسيحيين مخاوفهم من تضييق الخناق عليهم بعد إقرار عقوبات بالسجن للمتورطين بأنشطة مشبوهة.

واتهمت الجزائر قبل فترة، من اصطلحت على تسميتهم بـ“التبشيريين“ بالسعي لتشكيل أقلية دينية تعطي مبررًا لقوى خارجية بالتدخل في الشأن الجزائري الداخلي باسم حماية الأقليات تحت زعم ”اضطهاد المسيحيين“.