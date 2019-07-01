الجزائر.. انفجار في أكبر مصنع للغاز المسال في وهران (فيديو)

شهد أكبر مصنع للغاز المسال بوهران غرب الجزائر انفجارا غامضا تبعه حريق.

وقالت مصادر متطابقة، إنّ الساعة كانت تشير إلى 22.15 سا بالتوقيت المحلي (23.15 غرينتش)، عندما سُمع دوي انفجار في مصنع الغاز التابع لسوناطراك بمنطقة بطيوة الصناعية.

وذكرت مصادر محلية أنّ الانفجار لا يزال مجهول المصدر، ووقع داخل وحدة للغاز المسال تابعة لمجمع سوناطراك.

وأفادت المصادر ذاتها أنّ الانفجار تبعه حريق مهول يحاول عناصر الدفاع المدني إخماده.

و لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا، علماً أنّ مصانع سوناطراك تعرضت إلى أربعة انفجارات كبيرة منذ العام 2004، ما كلّف أكبر مجمع للطاقة في الجزائر خسائر كبيرة.