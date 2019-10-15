الجزائر.. سجن صحفي بتهمة ”إحباط معنويات الجيش“‎

قالت لجنة تدافع عن المعتقلين في الجزائر إن محكمة جزائرية قضت، اليوم الثلاثاء، بسجن صحفي وناشط بتهمة ”إحباط معنويات الجيش“.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان، أن محكمة في مدينة وهران غرب الجزائر قضت بسجن الصحفي والناشط سعيد بودور مؤقتًا بعد أيام من اعتقاله، ولم تتطرق اللجنة لمزيد من التفاصيل بشأن التهم الموجهة له.

ويعمل بودور لدى مواقع إخبارية على الإنترنت، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة.

ولم يصدر تعليق بعد من الجماعة الحقوقية أو من هيئات قضائية.

وتشهد الجزائر احتجاجات أسبوعية حاشدة لمعارضي إجراء انتخابات رئاسية مقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات مع استمرار وجود بعض حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، قائلين إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة.

وترى السلطات أن الانتخابات الرئاسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة سياسية سببتها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان تحت ضغط المتظاهرين.