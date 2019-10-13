قيادي في حزب القروي: منفتحون على المشاركة بحكومة تكنوقراط

أكد حاتم مليكي القيادي والنائب عن حزب قلب تونس الذي يتزعمه نبيل القروي،مساء الأحد،أن الحزب لن يتحالف مع حركة النهضة الإسلامية،لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الدخول في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة .

وشدد المليكي في تصريحات لتلفزيون الحوار التونسي على أن الحزب سيتفاعل بشكل إيجابي في صورة وجّهت له الدعوة لتشكيل الحكومة وذلك في تطور لافت لموقف الحزب من الدخول في الحكومة الجديدة المرتقبة وهو الذي أعلن عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي قدمته كثاني قوة سياسية بـ 38 مقعدًا بالبرلمان،أنه سيتموقع في المعارضة.

وأوضح مليكي أن الحزب لن يتحالف مع حركة النهضة وأنه مع مسار الانتقال الديمقراطي واضعًا احتمال عدم توصل النهضة لتشكيل حكومة.

وكشف قبول الحزب المشاركة في الحكومة شريطة ألاّ تترأسها النهضة وألا تكون متحزبة وتكون ”حكومة تكنوقراط“.

و أثار موقف مليكي جدلًا واسعًا في البرنامج التلفزيوني من قبل بعض الضيوف الحاضرين الذين ذكروا الأخير بموقف حزب قلب تونس السابق من التحالف مع النهضة ليرد وهو يقسم بأن الحزب لن يتحالف مع النهضة قائلًا ”والله لن نتحالف مع النهضة“.

وتعهد رئيس حزب قلب تونس ، نبيل القروي،في وقت سابق، بعدم الدخول في تحالفات سياسية مع حركة النهضة الإسلامية،وذلك في أول تعليق له عقب قرار الإفراج عنه.

وشدّد القروي، في تصريحات إعلامية سابقة له، على أنه لن يكون هناك أي تحالف أو صفقة سياسية مع النهضة خلافًا لما تم ترويجه في بعض الصحف.