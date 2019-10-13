الشاهد: تشكيل الحكومة التونسية الجديدة مسألة مستعجلة

اعتبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأحد، أن تشكيل حكومة تعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، ”مسألة مستعجلة“.

جاء ذلك في تصريحات ”الشاهد“ للصحفيين؛ إثر مشاركته في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، في أحد مراكز التصويت بمدينة المرسى، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وقال رئيس الوزراء التونسي: ”أهم شيء اليوم هو أن تكون هناك حكومة تتسلم قيادة شؤون البلاد“.

وأضاف: ”نحن مستعجلون أن تكون هناك حكومة تنكب على مطالب التونسيين المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والشغل والتنمية“.

وتابع: ”بعد الانتخابات يجب أن تكون هناك حكومة في أسرع الآجال“.

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تصدر حركة النهضة (ائتلافية) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعدًا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدًا.

كما احتل حزب ”قلب تونس“ (ليبرالي) المرتبة الثانية بتحصله على 38 مقعدًا بالبرلمان، تلته قائمة التيار الديمقراطي بـ22 مقعدًا.

وجاء ”ائتلاف الكرامة“ رابعًا، ليكون له 21 نائبًا بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري (دستوري ليبرالي) فقد جاء خامسًا بـ17 نائبًا.

وجاءت حركة الشعب (قومية ناصرية) في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدًا بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة ”تحيا تونس“ ( ليبرالية) على 14 مقعدًا، تلتها حركة ”مشروع تونس“ بـ 4 مقاعد، فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدًا.

وصباح اليوم، انطلقت عملية الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

ويتنافس على كرسي الرئاسة في تونس كل من: قيس سعيّد (مستقل) ونبيل القروي (حزب قلب تونس).

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبًا، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.