مقتل طفل في قصف عشوائي للمليشيات جنوب طرابلس الليبية

قتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، اليوم السبت، إثر قصف عشوائي لميلشيات طرابلس على أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الطفل علي حسين الفرجاني، لقي مصرعه جرّاء سقوط قذيفة هاون عشوائية أصابته إحدى شظاياها في رأسه، بينما كان جالسًا برفقة والده أمام منزلهم في منطقة ‎خلة الفرجان بجنوب غرب طرابلس.

وأفادت مصادر محلية بسقوط عدة قذائف على أحياء سكينة ومدرسة المنهاج في حي الهضبة، التي كانت خالية من الطلاب.

وقال مصدر عسكري، لـ“إرم نيوز“ إنّ ”القذائف التي سقطت على عدة أحياء اليوم خرجت من معسكر الكلية العسكرية الذي تسيطر عليه مليشيا قوة الردع والتدخل المشتركة (أبو سليم) التي يقودها غنيوة الككلي“، لافتًا إلى أن الجيش الليبي بصدد التعامل مع هذه القاعدة.