الجيش الليبي يتقدم في محور ”العزيزية“ الاستراتيجي جنوب طرابلس

تقدم الجيش الليبي إلى وسط محور ”العزيزية“ الاستراتيجي (45 كيلو مترًا جنوب العاصمة طرابلس)، بعد اشتباكات دامية استمرت على مدار أمس الجمعة، بينما تتأهب القوات لصد هجوم عكسي للميليشيات خلال الساعات القادمة، وفق مصادر عسكرية.

وأفاد مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ بأن الوحدات العسكرية في محور العزيزية على أهبة الاستعداد لصد هجوم معاكس متوقع لميليشيات الوفاق، مشيرًا إلى أن طائرات الاستطلاع تجوب المنطقة، بالتزامن مع قصف تمركزات لآليات الوفاق في محيط العزيزية وبوشيبة القريبة.

وتكتسب العزيزية أهمية استراتيجية، كونها تربط مدن الشمال الغربي بالجنوب، كما تربط غريان ومدنًا أخرى أبرزها الزاوية بالعاصمة طرابلس، وبالسيطرة على العزيزية تسهل السيطرة على غريان وورشفانة والمدن والقرى الواقعة شرقها، فضلًا عن أن العزيزية تعطي ظهرًا للتقدم باتجاه مناطق جنوبي طرابلس.

وبدأ الجيش الليبي حملته على العزيزية قبل نحو أسبوعين، وتقدمت الوحدات العسكرية إلى بعد كيلو مترين في الأيام الأولى للحملة، ونجحت القوات حتى يوم أمس في التقدم حتى وسط المنطقة في مواجهة الميليشيات التي أقامت سواتر ترابية.

وأفاد مراسل ”إرم نيوز“ بأن الميليشيات ردت على تقهقرها في العزيزية بإطلاق صواريخ غراد وهاون بشكل عشوائي وكثيف على المناطق الآهلة بالسكان، خاصة منطقة وطريق الحمام البخاري وفي محيط مقهى الليمونة ومقهى اللوتس، حيث أصابت عددًا من منازل المواطنين، ومحيط مخازن الصابون والمزارع الخاصة القريبة منها.

ومنذ بدأت الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من الميليشيات في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، ظل قائد الجبهة الغربية في ميليشيات الوفاق أسامة جويلي مسيطرًا على العزيزية.