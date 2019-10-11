إنهاء مهام سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار

كشف بيان للرئاسة التونسية عن قرار اتخذ بإنهاء مهمة السفير الجزائري في تونس، عبد القادر حجار، يوم الجمعة.

ورغم عدم صدور تصريح رسمي جزائري يفيد بإنهاء مهام حجار، إلا أن بيان للرئاسة التونسية، قالت فيه إن ”الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر استقبل بقصر قرطاج سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجّار بمناسبة انتهاء مهامه“.

وأفاد بيان الرئاسة التونسية أن رئيس البلاد المؤقت ”منح السفير الجزائري الصنف الأوّل من وسام الجمهورية، تقديرا لما قام به من عمل دعما لأواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية“.

ويعكس القرار الغموض الذي يحيط حركة تغييرات ضيقة بالسلك الدبلوماسي الجزائري في 22 آب/أغسطس الماضي.

وجرى الإعلان وقتها عن قيام الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بحركة تغيير مهمة في سلك السفراء والقناصلة بعدد من العواصم، بينها الرباط وتونس وباريس، لكن الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية عاد إلى منصبه بعد تسميته سفيرا في المغرب، بينما التحق السفير عبد الله باعلي بمديرية الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، ولم يلتحق بمنصبه سفيراً لبلاده بفرنسا.

وظل وضع عبد القادر حجار معلّقاً بين الإقالة والتمديد، عشية إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، إلى حين صدور بيان الرئاسة التونسية وتأكيده على نهاية مهمة السفير الجزائري بعد أعوام من شغل المنصب.