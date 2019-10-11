قيس سعيّد يحذّر من ”مناورات“ تحاك ضد الشعب التونسي (فيديو)

حذّر المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، مما قال إنّها ”مناورات تحاك ضد الشعب“، داعيًا أنصاره إلى ”التصويت بكثافة“ في الاستحقاق الرئاسي المرتقب، يوم الأحد المقبل.

وتوجّه ”سعيّد“ برسالة إلى الشعب التونسي قبل ساعات من الصمت الانتخابي، غدًا السبت، قال فيها:“انتبهوا إلى المناورات التي تحاك اليوم، انتبهوا لأنّ فرصتكم التاريخية هي، يوم الأحد، يوم الفرز التاريخي“.

وأضاف أنّ ”الشعب التونسي يعلّم العالم كلّه، اليوم، أنه سيفتح تاريخًا جديدًا لنفسه بإرادته الثابتة وقدرته الصلبة“.

وتابع:“سيأتي صوتكم مجلجلًا مدوّيا، يوم الأحد، ومن يريد أن يوظّف الشعب لفائدته وحساباته وترتيباته واهم، لأنّ الشعب يتطلع إلى صناعة تاريخ جديد ومن يريد أن يعود به إلى الوراء لن يستطيع ذلك.. وسنبقى أحرارًا ولن نصطف وراء أحد، بل سنصطف وراء الحق والكرامة، ولن نُوظّف لمصلحة أحد“.