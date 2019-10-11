القضاء التونسي يرفض تأجيل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

رفضت المحكمة الإدارية في تونس تأجيل موعد الدور الثاني للرئاسيات المقرّرة يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقال المتحدث باسم وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، إن المحكمة رفضت طلب المرشح الرئاسي نبيل القروي تأجيل موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أكتوبر الجاري.

وقررت محكمة التعقيب في تونس، الأربعاء الماضي، الإفراج عن المرشح الصاعد للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بعد أن امتد إيقافه في قضايا تهرب ضريبي وتبييض للأموال، لأكثر من شهر.

وأثار قرار الإفراج تساؤلات عن تداعيات ذلك على المسار الانتخابي وحظوظ القروي في جولة الإعادة للرئاسية.