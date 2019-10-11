وصول جثمان المخرج شوقي الماجري إلى تونس (صور)

وصل جثمان المخرج التلفزيوني والسينمائي الراحل شوقي الماجري، اليوم الجمعة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث كانت عائلته وأصدقاؤه في استقباله.

وأعلنت عائلة الماجري أن جثمانه سيوارى الثرى عصر غد السبت في مقبرة الجلاز بالعاصمة.

وتوفي المخرج التونسي شوقي الماجري، أمس الخميس، عن عمر ناهزّ الـ58 عامًا، جرّاء سكتة قلبية مفاجئة في مقرّ إقامته بمصر، بينما خلّفت وفاته المفاجئة صدمة في الوسط الفني والسينمائي في تونس والعالم العربي.

وتمكن الماجري خلال سنوات عمله من ترك بصمته في العديد من المسلسلات العربية التي أهّلته إلى الحصول على العديد من الجوائز، كما أخرج عملًا سينمائيًّا وحيدًا وهو ”مملكة النمل“ عن المقاومة الفلسطينية ونال عنه بضع جوائز، كما أخرج عددًا من المسلسلات الدرامية السورية، التي لاقت نجاحًا جماهيريًا أهمها مسلسل ”أسمهان“.

ولد الماجري في الـ11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1961 في منطقة باب سويقة بالعاصمة تونس، ودرس الإخراج بالمعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ في بولندا (لودز)، وحصل على درجة الماجستير في السينما.

يذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجب منها طفلًا (عمار) في عام 2004، لكنهما انفصلًا لاحقًا.