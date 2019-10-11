أثارت جدلًا واسعًا.. ”قلب تونس“ يحقق في فضيحة أخلاقية ”غريبة“ لقيادي في الحزب

فتح حزب قلب تونس تحقيقًا في فضيحة أخلاقية غريبة من نوعها للقيادي في الحزب والفائز مؤخرًا بمقعد في البرلمان، زهير مخلوف، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، في حال ثبوت أي تجاوزات من النائب.

جاء قرار الحزب بعد موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع نشر صورة للنائب وهو يمارس ”سلوكًا شاذًا “ ويتحرّش بطالبة.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، بالابتعاد عن حملات التشويه والمساس من سمعة النائب، قبل القيام بالتحقيق الداخلي والتثبت من حقيقة ما تم نشره.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للنائب زهير مخلوف، وهو يمارس سلوكًا جنسيًا شاذًا في سيارته ويلاحق طالبة.

فضييييييييييحة باش تعرفو قداشهم مسخينزهير مخلوف عن قلب تونس يبدو في حالة سكر يقوم بالعادة السرية في الطريق العام و امام… تم النشر بواسطة ‏وزيــر السعادة التونسي‏ في الخميس، ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

وأكّدت الطالبة التي نشرت الصور، أنها لاحظت وجود سيارة تقوم بملاحقتها، فقامت بتصويرها لتكتشف أن بداخلها النائب زهير مخلوف، وهو يقوم بهذا السلوك.

لكنّ ”مخلوف“ نشر توضيحًا على صفحته الرسمية، قال فيه إنه مصاب بمرض السكري وإنه اضطر للتبول في قارورة ماء داخل السيارة على قارعة الطريق، نافيًا ما جرى ترويجه بشأن ممارسته فعلًا شاذًا وغيرَ أخلاقي.