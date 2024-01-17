الجزائر تعرض ممتلكات وجهاء "نظام بوتفليقة" للبيع

تستعد السلطات الجزائرية لعرض ممتلكات كبار المسؤولين السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المدانين بالفساد، للبيع في مزاد علني، من أجل تعبئة الخزانة العامة والتعويض عن جزء من المبالغ المختلسة، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك"، الأربعاء.

وبحسب المجلة، فإنه "من المقرر إجراء مزادات لبيع ممتلكات كبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين الموقوفين على خلفية قضايا فساد، ابتداء من 21 يناير/كانون الثاني الجاري، من قبل المديرية العامة للعقارات لخمس بلديات بالجزائر العاصمة".

وقالت إن "استعادة هذه الأصول تأتي ضمن جزء من تنفيذ الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة العليا، حيث تمّ في نهاية العام الماضي بيع مركز التسوق باب الزوار التابع لأحمد معزوز، أحد كبار النافذين في نظام بوتفليقة، وهذه المرة سيتم عرض الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والسلع الفاخرة في المزاد".

وأضافت أنه "سيتم تحديد عتبة القيمة لجميع المواد المعروضة للبيع بحسب الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة، وعلى سبيل المثال، يدين رئيس قطاع السيارات السابق، محيي الدين طحكوت للدولة، بمبلغ إجمالي قدره 309 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي مليارين و290 مليون دولار، وهذا هو أكبر مبلغ اختلس، من خلال منح مزايا غير مستحقة ورشاوى استخدمت في شراء سيارات فاخرة ومصانع وأراضٍ وفيلات وفنادق وقوارب نزهة ومجوهرات".