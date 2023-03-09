الرئيس التونسي يعتزم حلّ المجالس البلدية

يستعدّ الرئيس التونسي قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي جديد لحلّ المجالس البلدية، التي شارفت على استكمال مدتها النيابية، تزامنًا مع تركيز البرلمان الجديد وبدء النظر في مشاريع القوانين.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء، إنه يجري النظر في مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتعديل القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، ويتعلق الثاني بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب نص أمر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.

وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري نظر خلال اجتماعه أيضًا في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده.