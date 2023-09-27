السلطات الليبية تنشئ صندوقًا لإعادة إعمار درنة

أعلنت السلطات في شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر بهذا الشأن، في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" التي اتخذت بُعدًا كارثيًا بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصًا، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها حكومة الشرق، الثلاثاء.

وقالت الحكومة الكلفة من البرلمان الليبي في بيان صدر عنها، إنها "أعطت الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من فيضانات 10 أيلول/سبتمبر".

وأكدت الحكومة "تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في درنة، كان أُعلن عنه، في 22 أيلول/سبتمبر"، موضحة أن "هذا المؤتمر سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.