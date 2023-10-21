من هو عبدالسلام لسود الذي طلبت تونس تسلمه من بلجيكا؟

طلبت تونس رسمياً من بلجيكا تسليمها عبدالسلام لسود، الذي نفذ الهجوم على جماهير بلجيكية وسويدية خلال لقاء كرة قدم في بروكسل للرد على حوادث حرق المصحف الكريم في ستوكهولم.

والجمعة، قدم وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، توضيحات بخصوص الهجوم المسلّح الذي نفّذه التونسي يدعى ''عبدالسلام لسود'' وأودى بحياة سويديين يوم 16 أكتوبر الجاري قبل أن يقتل على أيدي الشرطة في بروكسل.

وقال الوزير البلجيكي إنّ خطأً فادحا وقع يوم 15 أغسطس 2022 بشأن منفذ الهجوم، حيث طلبت تونس تسليمه لكن لم يتم التعامل مع هذا المطلب، مشيرا أنه قرر تحمل مسؤولية الخطأ وتقديم استقالته.

ويبلغ لسود منفذ الاعتداء الذي قضى فيه ثلاثة سويديين، 48 عاما، وولد في مدينة قابس التي تقع جنوب تونس، وتعرض لملاحقات قضائية في بلاده في التسعينات بسبب انتمائه لحركة الاتجاه الإسلامي التي تغير اسمها لاحقاً إلى حركة النهضة، التي تعتبر ذراعا من أذرع الإخوان المسلمين.