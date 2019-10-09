الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة‎

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرباط، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، والتي تخللها تعديل وزاري موسع.

وأدّت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك، قبل مباشرة مهامها بشكل رسمي.

وتضم الحكومة 4 أحزاب بالإضافة إلى حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي الذي يقود هذا التحالف، وذلك بعد انسحاب حزب ”التقدم والاشتراكية“ من الأغلبية بسبب صراعات حادة مع قائد الائتلاف الحكومي.

وكما كان متوقعًا، تمت إعادة رسم هيكلة الحكومة من جديد، وتم دمج مجموعة من القطاعات فيما بينها؛ بهدف تقليص عدد الحقائب الوزارية، كما تم حذف عدد من كتّاب الدولة في ظل تضارب الاختصاصات.

وبلغ عدد الوزراء في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني المعدلة 23 وزيرًا، بعدما شملت النسخة الأولى 39 وزيرًا وكاتب دولة.

ووجهت للحكومات السابقة انتقادات شديدة اللهجة من بعض الأطياف السياسية المعارضة؛ بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة؛ من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة.