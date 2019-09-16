في رسالة للملك سلمان.. محمد السادس: المغرب يقف إلى جانب السعودية

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تنديده واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية بطائرات مسيرة.
وقال العاهل المغربي في برقية أرسلها إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز: ”أؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الدائم إلى جانبها ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وفي وجه أي محاولة دنيئة للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق“، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
وأضاف الملك محمد السادس: ”وأود التأكيد لكم، من منطلق ما يربطنا شخصيًا، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب“.