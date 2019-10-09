الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوب طرابلس

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع في محور العزيزية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“: إن الطائرة تركية المصدر، مزودة بكاميرات ووسائل بث مباشر.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت اليوم في محور العزيزية، التي تقدم بها الجيش الليبي، وأكمل تطويق المدينة من مصنع الهريسة شمالًا وحتى مصنع الياجور جنوبًا، بانتظار أوامر اقتحامها.

واستهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بمقر اللواء الرابع في العزيزية ومناطق أخرى.

وقالت غرفة عمليات الكرامة على صفحتها بموقع ”فيسبوك“: إن ضربات سلاح الجو مستمرة في العزيزية ومحيط غريان، مع استمرار تراجع الميليشيات.

وتعد قرية العزيزية الواقعة على بعد 45 كم جنوب العاصمة طرابلس استراتيجية، كونها حلقة الوصل بين الشمال والجنوب ومدن غرب ليبيا وخصوصًا غريان.