احتجاجات في تونس ضد هيئة الانتخابات ( فيديو )‎

تشهد تونس موجة احتجاجات على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، واتّهم المحتجون الهيئة بالتزوير.

ونفذ عدد من أعضاء ومناصري قائمات مستقلة مترشحة للانتخابات التشريعية بمحافظة منوبة التونسية، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، للمطالبة بإعادة فرز نتائج الإنتخابات والتثبت من حصولهم على مقعد في البرلمان.

وأكد المحتجون أنهم فازوا بمقعد في البرلمان التونسي، وفق ما أعلنت عنه شركات سبر الآراء، في تقارير اعلامية تم بثها مؤخرًا.

وفي السياق ذاته شهد محيط مركز تجميع وفرز الأصوات في محافظة قفصة، احتجاجات عدد من أعضاء ومناصري قائمات حزبية ومستقلة.

واتهم المحتجون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتزوير النتائج، مشدّدين على أن عدد الناخبين الذي تم الإعلان عنه في البداية كان 73 ألف ناخب، ثم تغيّر الرقم ليصبح 90 ألف ناخب.

وشدّد المحتجون على أن هذا الفارق في الأصوات مكّن قائمة انتخابية مستقلة من الفوز بمقعد في البرلمان.

عاجل: احتجاجات في دوار هيشر بالعاصمة و غلق الطرقات بسبب تزوير الانتخابات حسب المحتجين. ???????????? تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Ali Louzir‎‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

وتدخلت عناصر الأمن التونسي، لتجنّب تطور الاحتقان الحاصل أمام مقر الهيئة في محافظة قفصة، إلى عمليات عنف.

وأكّد رئيس قائمة ”بن عروس للجميع“ عماد الباهي ، أن أعضاء هذه القائمة ومناصريها سينفذون وقفة احتجاجية غدًا.

وأضاف عماد الباهي خلال تصريح لـ“إرم نيوز“ أن الوقفة الاحتجاجية ستكون أمام مقر هيئة الانتخابات بمحافظة بن عروس، مشيرًا إلى وجود شبهة تزوير للأرقام وحرمانه من الفوز بمقعد في البرلمان.

وردّت هيئة الانتخابات على الاتهامات التي طالتها بالتأكيد على أنه لا يوجد أي عملية تزوير.

وأكد عدد من أعضاء الهيئة، أن كل العملية الانتخابية محمية بعناصر الأمن والجيش التونسي، مشدّدين على أن اختلاف الأرقام بين ما أعلنت عنه شركات سبر الآراء وما تُعلن عنه الهيئة، يعود أساسًا إلى أخطاء في الاحتساب قامت بها هذه الشركات.