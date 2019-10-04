التونسيون في الخارج يبدؤون التصويت في الانتخابات البرلمانية

بدأ التونسيون في الخارج اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التونسية، حيث يتواصل توافد الناخبين الموجودين خارج البلاد في 44 بلدًا لمدة ثلاثة أيام.

وتوجه 386053 ناخبًا تونسيًا غالبيتهم من الفئة العمرية بين 26 إلى 45 سنة، للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع البالغ عددها 302 مركز موزعة على 6 دوائر انتخابية وهي: ألمانيا وفرنسا 1 وفرنسا 2 وإيطاليا وأمريكا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي، وبقية دول العالم ليبلغ عدد المكاتب الانتخابية 384 مكتبًا انتخابيًا.

في المقابل، تختتم الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية داخل تونس اليوم الجمعة، على أن يكون يوم غد السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر يوم الصمت الانتخابي ويوم 6 تشرين الأول/أكتوبر يوم الاقتراع في تونس.

وسيتنافس في هذه الانتخابات التي تأتي لأول مرة منذ العام 2011 بعد الانتخابات الرئاسية، أكثر من 15 ألف مرشح ومرشحة للانتخابات البرلمانية على 217 مقعدًا في البرلمان.

وكشفت هيئة الانتخابات التونسية أن هناك 15737 مرشحًا يتوزعون على 1507 قوائم في جميع الدوائر الانتخابية، والمقدر عددها بـ33 دائرة، بينما تتوزع هذه القوائم بدورها بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة.

كما أكدت الهيئة أنه تم تسجيل أكبر عدد من المرشحين في محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد)، بـ75 قائمة تليها محافظة قفصة في الجنوب التونسي بـ70 قائمة، وكان أقل عدد في الدائرة الانتخابية بألمانيا بـ18 قائمة.

من جهة أخرى، قالت هيئة الانتخابات إنه سيتم تخصيص وقت استثنائي لعدد من مراكز الاقتراع لفتحها وغلقها خلال يومي التصويت في الانتخابات التشريعية وفي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وأوضحت الهيئة أن 254 مركز اقتراع موزعة على خمس محافظات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، ستفتح يومي 6 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشكل استثنائي عند العاشرة صباحًا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، ”ضمانًا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقًا للقوانين والمعايير الدولية“.

ومن المنتظر أن يتوجه للاقتراع 7 ملايين و200 ألف ناخب تونسي مسجل في السجل الانتخابي لممارسة حقهم في التصويت، وهو رقم يمثل 80% من حجم الجسم الانتخابي، وهو ما يفوق المعايير الدولية.