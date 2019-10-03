الأمن التونسي يلقي القبض على متشدّد حاول تفجير عبوّة ناسفة

تمكّنت عناصر الأمن التونسي من إلقاء القبض على متشدّد كان يُحاول القيام بعملية إرهابية عبر عبوّة ناسفة يتم التحكّم فيها عن بعد.

وأكّدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، أن فرقة البحث في جرائم الإرهاب تمكّنت رفقة النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عنصر وصفته ”بالتكفيري“، كان محل تفتيش منذ فترة.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أن المتشدّد كان يسكن منذ فترة في منطقة ”الجم“ بمحافظة المهدية، في حين كان يُعتقد أنه هرب إلى بلد مُجاور لتونس.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع المتشدّد كشفت أنه كان يسعى للقيام بعملية إرهابية في الفترة الحالية، وعلى تواصل مباشر بعديد العناصر المتشدّدة بالخارج وبايع تنظيم ”داعش ”

الجدير بالذكر أن تونس تشهد في الفترة الحالية انتخابات تشريعية ورئاسية، بالتوازي مع تهديدات إرهابية أكّدتها تصريحات رسمية تونسية، وبيانات من سفارات أجنبية.