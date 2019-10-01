استئناف التبادل التجاري بين تونس وليبيا بعد عامين من الانقطاع

استؤنف، اليوم الثلاثاء، التبادل التجاري بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

وقال مصدر أمني في معبر رأس جدير التونسي: إنه ”تمّ تسجيل دخول أول سيارة تونسية إلى ليبيا ظهر اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من عامين“.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عشرات السيارات التونسية مرت عبر معبر رأس جدير إلى ليبيا، وسط أجواء أمنية عادية من الجانبين.

واستؤنف التبادل التجاري بعد اجتماعات بين مسؤولين رسميين وأمنيين من الجانبين، وممثلين على بلدية زوارة، ونشطاء مدنيين تونسيين وليبيين.

وقال الناشط التونسي مصطفى عبدالكبير، المشارك في الاجتماعات: ”تم الاتفاق مع الجانب الليبي على أن تكون قيمة السلع التي يمكن أن يجلبها التاجر التونسي عبر معبر رأس جدير بقيمة 10 آلاف جنيه ليبي (4 آلاف و220 دولار) شريطة دفع إتاوة تقدر بـ 500 جنيه (110 دولارات) لصالح السلطات الليبية“.

ومنذُ عام 2016 شهد التبادُل التجاري في معبر رأس جدير تذبذبًا كبيرًا ليتوقف بشكل كلي منذ سنتين.

وكانت السلطات الليبية في المعبر منعت تدفق السلع إلى الجانب التونسي بحجة وجود انعكاسات سلبية على الاقتصاد الليبي.

ويعيش أغلب سكان المناطق الحدودية، وخاصة مدينة بنقردان الحدودية التّابعة لمحافظة مدنين على التجارة مع ليبيا.