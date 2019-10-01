تونس.. تبرئة وزير الداخلية السابق ومسؤولين أمنيين ورجل أعمال من تهمة ”التآمر على أمن الدولة ”‎

برأ القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ورجل الأعمال شفيق جراية ومدير وحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي ومدير المصالح المختصة عماد عاشور من تهمة ”التآمر على أمن الدولة“، وذلك حسب ما كشفه مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“.

وقال المصدر القضائي– الذي رفض الكشف عن اسمه- إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر حفظ التهم بحق المتهمين الأربعة في القضية المعروفة بـ ”التآمر على أمن الدولة“، وذلك بسبب عدم توفر الأدلة الكافية.

وبدأ التحقيق مع المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة العام 2017، في حين يتواجد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي خارج البلاد، بينما ظلّ بقية المتهمين رهن الإيقاف والتحقيق لأكثر من سنة ونصف السنة.

وبداية العام الجاري، قررت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب في تونس الإفراج عن المتهمين الموقوفين وإحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرر بدوره حفظ التهمة بحقهم جميعًا.

وتعتبر القضية المذكورة من أخطر القضايا وأكثرها إثارة للجدل في تونس، خصوصًا وأن المتهمين يعتبرون من أبرز المسؤولين الأمنيين في البلاد ويتمتعون بمراكز أمنية حساسة للغاية.