مسؤول بـ“نداء تونس“ يتهم الغنوشي بـ“الخيانة المعنوية“

شنّ حزب ”نداء تونس“ هجومًا غير مسبوق على رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تصريحاته التي حمّل فيها ”النداء“ مسؤولية الفشل في الحكم طيلة السنوات الخمس الماضية، مبرئًا بذلك حركته التي كانت شريكًا له في الحكم، بناء على ما سمي ”سياسة التوافق“.

وردّ المدير التنفيذي لـ“نداء تونس“ خالد شوكات، يوم الثلاثاء، على تصريحات الغنوشي، معتبرًا أن حديثه الانتخابي “سقطة أخلاقية قبل أن تكون سقطة فكرية وسياسية“، على حد قوله.

وأضاف شوكات: “مهما كانت الاعتبارات الانتخابية مُهمّة ومصيرية، فإنها لا يجب أن تبلغ هذا الحد من التناقض والخيانة المعنوية للأسس التي قام عليها مسار الانتقال الديمقراطي، ومنها أن نجاح هذا المسار كان نتاجًا لتحويل المشروع الثوري إلى مشروع إصلاحي“.

وتابع القيادي في ”نداء تونس“ مخاطبًا الغنوشي: ”علاقتكم بالسلطة هي علاقة استفادة لا علاقة مسؤولية، وشراكتكم فيها هي شراكة في الربح فقط لا في الربح والخسارة كما تقضي بذلك الأخلاق السياسية.. الآن أصبح النداء في نظركم هو المسؤول وحده عن حصيلة الحكم خلال خمس السنوات الماضية، رغم مطالبته بتغيير الحكومة منذ 2017 بعد ثبات فشلها، ورغم أنه عانى من مشروع تخريبي كان برعايتكم المباشرة“.

وكان الغنوشي تحدث في اجتماع شعبي للحركة عن التوافق مع نداء تونس والرئيس الراحل الباجي السبسي وقال إنه ”توافق مع المنظومة القديمة فرضته نتائج الانتخابات“، وشبّه هذا التوافق بلعبة الملاكمة قائلًا إنه ”في لعبة الملاكمة عندما يهاجمك منافسك تحتضنه وتعانقه حتى لا يوجّه لك مزيدًا من اللكمات“.

واعتبر أن ”النهضة تلقت عديد اللكمات لكنها بقيت متماسكة ونجحت في كبح جماح الثورة المضادة وجنّبت تونس سيناريو ليبيا ومصر واليمن سوريا“ وفق تعبيره.