مقتل 7 متشددين بغارة أمريكية جنوب ليبيا

أعلن قائد عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“ الجنرال وليام غايلر مساء الإثنين، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم داعش، بضربة جوية أمريكية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.

وقال الجنرال وليام غايلر في بيان لع إن ”حملتنا ضد تنظيم “داعش“ وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي“.

ورفعت الضربة الجديدة التي شُنّت الأحد ”بالتنسيق“ مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، حصيلة المتشددين الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا منذ 19 سبتمبر إلى 43 قتيلاً.

وكانت ”أفريكوم“ قد شنّت ثلاث ضربات جوية في 19، 24، و26 سبتمبر الجاري بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، أدّت على التوالي إلى مقتل 8، و11، و17 ”إرهابيا“ من تنظيم “داعش“، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.