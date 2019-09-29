ليبيا.. مقتل الحاكم ”الخفي“ لمصراته وعراب صفقات السلاح التركي

أكد مصدر عسكري مطلع، مقتل أحد أهم القيادات والممولين لمليشيات مصراته، بمدينة مسلاته الليبية الأحد، حين كان يتفقد مواقع المعارك برفقة مسلحين تابعين لمليشيات مصراته بعد مواجهة تمت مع عناصر للجيش الليبي تابعة للواء التاسع.

وقال المصدر إن قوات الجيش رصدت تحرك قوة اتجاه أحد خطوط التماس فتعاملت معها وأسفر الاشتباك عن مقتل عدة عناصر مليشياوية تابعة لمصراته من بينهم هشام امسيمير أحد أهم قيادات مصراته وهو بمثابة الممول لكل المسلحين التابعين لمصراته والمسؤول عن إبرام صفقات السلاح من تركيا وجلب المسلحين إلى مدينة مصراته من عدة أماكن.

وفي وقت لاحق، أشار المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، إلى أن هشام امسيمير قام بمحاولة إغراء شباب من ترهونة ورشوتهم لاغتيال محمد الكاني أحد أعيان ترهونة مقابل 10 ملايين دينار، غير أن من حاول إغراءهم قاموا بتصفيته بعد إيهامه بالموافقة.

ويعتبر امسيمير أحد أهم من جمعوا الثروات بعد عام 2011 حيث أصبح مليارديرًا من تجارة وتهريب السلاح، ويصفه متابعون للشأن الليبي بـ“حاكم مصراته الخفي“.

ويعتبر امسيمير أكبر وسيط بين حكومة أردوغان ومصراتة، وكان الممول الرئيسي لحرب فجر ليبيا وكذلك داعمًا قويًا لمجلس شورى ثوار بنغازي ودرنة في حربهما ضد الجيش الليبي.