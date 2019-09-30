تونس.. عبير موسى تحذر من ”متشددين“ إلى الحكم

حذرت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، يوم الإثنين، من وصول عناصر متشدّدة إلى الحكم في تونس، مشيرة إلى أنهم يعدون خطة للفوز في الانتخابات التشريعية.

وقالت عبير موسى، خلال لقاء مع أنصارها في إطار حملتها الانتخابية للسباق التشريعي، إن ”الدواعش على الأبواب، إنهم يحزمون أمتعتهم ليحلوا بيننا بوصول أصدقائهم والمدافعين عنهم إلى السلطة، مضيفة أن “ الإرهاب يستعد للحصول على الحصانة“، على حد قولها.

وطلبت عبير موسى من أنصارها ومن الناخبين التصويت بكثافة لقائمات الحزب الدستوري الحر، قائلة إن ”الواجب الوطني يدعوكم اليوم للالتفاف حول الحزب ودعم قائماته ومرشحيه“.

يذكر، أن عبير موسى خسرت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، لكنها في المقابل ستخوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث تنافس للفوز بمقاعد برلمانية في دائرة ”تونس الثانية“.

وسيخوض الحزب الحر الدستوري الانتخابات التشريعية المقبلة في 33 دائرة تتوزع داخل تونس وخارجها، في الوقت الذي تظهر فيه نتائج سبر الآراء أن حزب عبير موسى يستأثر باهتمام بعض الناخبين وسيكون له مقاعد داخل البرلمان المقبل.