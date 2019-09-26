إصابة شخصين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الزاوية الليبية‎ (صور)

أصيب شخصان في مدينة الزاوية الليبية غرب طرابلس؛ إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس بأحد أحياء المدينة المزدحمة.

وذكر مكتب البوابات والدوريات المركزية بالإدارة العامة للدعم المركزي بمدينة الزاوية من خلال صفحته بموقع ”فيسبوك“ أن الانفجار وقع بمنطقة الحرشة، ووصلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث بالطريق الفرعية المعروفة بـ“رابش الحرشة“ وبالقرب من محطة كهرباء الزاوية.

وأفاد المكتب بأن المصابين تم إسعافهما بعد الحادث مباشرة وأن حالتهما الصحية جيدة.

وأضاف المكتب أن الحريق الناتج عن الانفجار سيطرت عليه وحدة الدفاع المدني، لافتًا إلى أن الجهات المختصة ما زالت تقوم بعمليات التحقيق من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث والدافع من ورائه، مرجحًا أنه ”عمل إرهابي“.