مقتل 11 مسلحًا بغارة أمريكية جنوب ليبيا

قُتل 11 مسلحًا جراء غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“ ضمن محيط مدينة مرزق في الجنوب الليبي.

وقالت ”أفريكوم“، بتغريدة نشرتها عبر حسابها على ”تويتر“ اليوم الأربعاء، إن ”الغارة أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا نفذتها طائراتها في محيط مدينة مرزق يوم أمس الثلاثاء“، مؤكدة على أن ”الضربة جاءت بالتنسيق مع حكومة الوفاق“.

في السياق، قال مدير العمليات في القيادة الأمريكية ويليام جايلر، إن ”الغارة نفذت للقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والحد من قدرتهم على شن هجمات في ليبيا“، مضيفًا أن ”هذا الجهد يؤكد تصميم الولايات المتحدة، وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة“.

وهذه هي الغارة الثانية من نوعها في الجنوب الليبي لقوات ”أفريكوم“، حيث أعلنت قبل أيام مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش في غارة استهدفت عناصر ”داعش“.