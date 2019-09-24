حبس قائد أمني بارز في الجزائر بتهم فساد و“الثراء الفاحش“

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع المسؤول الأمني البارز صالح نواصري، رئيس أمن محافظة وهران، الحبس المؤقت لمتابعته بتهم فساد والإثراء غير المشروع.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على مدير أمن ولاية وهران السابق صالح نواصري، بعد مداهمة أمنية لشقته في عاصمة الغرب الجزائري.

وحجزت القوات الأمنية وقتها ممتلكات وأموالًا منهوبة للمسؤول الأمني البارز وعدد من مقرّبيه، فيما وصف بأنه أغرب مشهد منذ بدء حملة التوقيفات التي طالت مسؤولين كبارًا ووزراء بشبهات فساد.

ويأتي الإجراء القضائي الجديد ضمن موجة تحقيقات مستمرة في ناحية وهران الغربية، وشملت مسؤولين كبارًا في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينهم رئيس بلدية ”السانية“ سيد أحمد بوناقة؛ الموقوف بتهم فساد.

كما تحقق المحكمة العليا الجزائرية مع واليي وهران السابقين، عبدالغني زعلان وعبدالمالك بوضياف؛ لارتباطهما بفضائح فساد خطيرة ومتعددة خلال إشرافهما على تسيير شؤون عاصمة الغرب الجزائري، والتي شهدت فضائح فساد مدوية خلال حكم بوتفليقة.

وقالت تقارير محلية سابقًا: إن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق كافأ ”زعلان وبوضياف“ بتعيينهما تواليًا في الحكومة وزيرين للنقل والأشغال العامة والصحة والمستشفيات، في آخر حكومة جزائرية تمت إقالتها يوم 31 آذار/مارس، لامتصاص غضب المتظاهرين ضد نظام بوتفليقة.