دافع عن خيار الذهاب إلى الانتخابات.. قايد صالح: الجيش لا يولي أي اهتمام لرافعي الشعارات المغرضة

ندد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بما وصفه استمرار ”فئة قليلة ترفع شعارات مغرضة لم يعرها الجيش أي اهتمام“.

ولأول مرة، يكشف نائب وزير الدفاع الجزائري، أن ”فئة قليلة من جيل الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، تآمرت ضد الشعب وخانت الوطن“، دون توضيحات منه، لكنه على الأرجح يتهم منظمة قدماء المحاربين الجزائريين التي انتقدت توجهات الجيش.

ودافع قايد صالح في تصريحات جديدة، عن خيار الذهاب إلى صندوق الانتخابات، موضحًا أن ”الجيش وحده من ساند الشعب في مطالبه المشروعة، وحافظ على انسجام مؤسسات الدولة“.

وجدد صالح نفيه ”وجود طموح للجيش في الاستيلاء على الحكم“، مؤكدًا أن ”لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، ومصداقية مواقفنا تأكدت بعد تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات“.