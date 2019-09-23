الجزائر.. السجن لوزير النقل السابق بوجمعة طلعي بقضية فساد

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قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية، الإثنين، إيداع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، رهن الحبس المؤقت؛ بعد استجوابه بقضية فساد. وتتعلق القضية بـ“هدر أموال عامة واستغلال سيئ للمنصب الحكومي والتلاعب بصفقات ومشاريع الإنفاق العام، خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة“. وجاء هذا القرار بعد تجريد ”طلعي“ من الحصانة البرلمانية لعضويته في مجلس…