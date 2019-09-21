العثماني يعلن تقليص عدد الوزراء في التعديل الحكومي المرتقب

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن النسخة الثانية من حكومته سيعلن عنها في الوقت المحدد ، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع الملك محمد السادس مساء السبت ، معلنا أن عدد وزرائها سيقلص بنسبة الثلث.

وهذا يعني أن 13 اسما على الأقل سيغادرون الحكومة ،وستضم التشكيلة المقبلة 26 وزيرا، يفترض أنها من الكفاءات حسب التوجيهات الملكية.

وجاء ذلك في تصريحاته خلال اللقاء الحزبي الذي عقده مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي بالرباط، حسب موقع ”اليوم24“ الذي أورد التفاصيل استنادا إلى مصادر حضرت اللقاء.

وكان الديوان الملكي قد أعلن مساء السبت ، أن العاهل المغربي استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، وخلال هذا الاستقبال ”استفسر الملك رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنمة 2019“.

وأضاف البلاغ :“وتتعلق هذه التوجيهات برفع رئيس الحكومة للملك اقتراحات بخصوص إغناء وتجديد مناصب المسؤولية ، سواء على مستوى الحكومة او الإدارة ”.

وكان العاهل المغربي قد دعا العثماني في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي الى :“إغناء وتجديد مناصب المسؤولية ، الحكومية و الإّدارية ، بكفاءات وطنية عالية المستوى“.

وتحدثت المواقع المغربية في الفترة الأخيرة ،عن الصعوبات التي يواجهها سعد الدين العثماني في تشكيل الحكومة المعدلة ، بسبب مفاوضات متعثرة مع الأغلبية الحكومية مما قد يؤدي الى ”بلوكاج“ جديد ، وهو الأمر الذي نفاه العثماني مؤخرا.