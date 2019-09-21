ليبيا.. اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة طرابلس

شهدت منطقة خلة الفرجان الواقعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة، صباح اليوم السبت، بين قوات الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ إن الوحدات العسكرية تمكنت من صد هجوم لميليشيات حكومة الوفاق، واشتبكت معها مُوقعة خسائر فادحة في صفوفها، ودمرت 3 آليات على الأقل.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات ما تزال دائرة حتى الآن، لافتًا إلى أن قوات الجيش تحرز تقدمًا.

وحلقت مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق العاصمة طرابلس وقصفت أهدافًا في محور عين زارة وقرب معسكر التكبالي.

وردت مدفعية الميليشيات بقصف عشوائي على منطقة عين زارة التي تتمركز فيها وحدات الجيش الوطني على بعد نحو 9 كلم من قلب العاصمة طرابلس.

ويشن الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من ”الإرهابيين والميليشيات“.