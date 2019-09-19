الجيش الليبي يعلن شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية تابعة للوفاق بمحيط طرابلس

أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بأن غارات شنت، مساء اليوم الخميس، استهدفت مواقع لقوات الوفاق في عدة مناطق بمحيط العاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن ”ضربات سلاح الجو لليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 استهدفت عدة مواقع في مناطق العدو ومنها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة التابعة للحشد الميليشياوي بمنطقة جنزور.. وتم ضرب كل الأهداف بنجاح“.

وأوضح مصدر عسكري أن مستشفى جنزور في العاصمة طرابلس استقبل بعد هذه الغارة أكثر من 14 قتيلًا، ينتمي أغلبهم للميليشيا المعروفة باسم فرسان جنزور.

وبحسب نفس المصدر، فإن غارة أخرى أسفرت عن تدمير حوالي 5 آليات منها شاحنة محملة بالذخائر، كما سقط 7 عناصر مسلحين قتلى في هذه الغارة.

وفي سياق متصل، تناولت صفحات مقربة من الجيش الليبي، اليوم، مقطعًا مصورًا لمجموعة من قوات الجيش من اللواء 106 تؤمن خروج مواطنين عالقين في أحد الأحياء بالعاصمة طرابلس، وحسب التسجيل يظهر الجنود وهم يرشدون المواطنين للخروج من حي الأكواخ والذي يقع بعد مطار طرابلس.