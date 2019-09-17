الجيش الليبي يعلن شن غارات على مواقع للميليشيات في طرابلس وسرت

شن الجيش الليبي، ظهر الثلاثاء، عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات مصراته بمدينة سرت، وتجهيزات عسكرية جديدة بمطار معيتيقة، بالإضافة إلى موقع عسكري بأحد أحياء العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“: إن ”الغارة استهدفت موقعًا يجهز لإعادة إقلاع الطائرات التركية المسيرة من مطار معيتيقة بعد أن تم تدمير عدة مواقع سابقة جهزت في المطار نفسه، كما استهدفت طائرات الجيش الليبي عدة تمركزات لميليشيات مصراته بمدينة سرت“.

وأفاد المصدر بأن ”سلاح الجو استهدف تجمعًا لإحدى ميليشيا 301 بطرابلس كانت تتجمع في منطقة الكريمية بالعاصمة الليبية، وشن عدة غارات بمنطقة جبال الهاروج في الجنوب الليبي غرب الواحات، أسفرت عن مقتل 14 مسلحًا أجنبيًا بينهم عناصر متشددة ليبية“.