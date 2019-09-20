أنباء عن تأجيل دفن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي

كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لـ“إرم نيوز“، بأنه جرى تأجيل موعد دفن ”بن علي“ وذلك لاستكمال ترتيبات الدفن اللازمة.

وكان من المقرر دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق، اليوم الجمعة، لكن ترتيبات وإجراءات الدفن حتّمت إرجاء ذلك إلى موعد لاحق لم يحدّد بعد بشكل رسمي.

وفي السياق، نشر مغني الراب ”كادوريم“ وصهر الرئيس التونسي الراحل رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، توجّه فيها إلى السعودية بالشكر على وقوفها إلى جانب عائلة بن علي وقرارها إقامة جنازة مهيبة لصهره الراحل.

وكتب كادوريم قائلًا: ”شكرًا للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي العظيم على مؤازرتهم لعائلة الرئيس الراحل في هذا المصاب الجلل، وعلى الجنازة المهيبة التي ستقام للفقيد ونحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين.. حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم“.

وتوفي بن علي يوم أمس الخميس، في منفاه بمدينة جدة السعودية، وذلك بعد صراع مع المرض، لتنتهي بذلك مسيرة رئيس عربي قاد البلاد بقبضة قوية وغادرها إثر ثورة شعبية عام 2011.