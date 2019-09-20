مصادر: السماح بدفن بن علي في تونس حال موافقة عائلته‎

أفادت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ أن رئاسة الحكومة قرّرت السماح بنقل جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلى الأراضي التونسية لدفنه حال موافقة عائلته على ذلك.

وأكدت المصادر أن الحكومة التونسية مستعدة للقيام بجميع الإجراءات اللازمة الكفيلة بتأمين جثمان بن علي الذي أعلن الخميس عن وفاته في السعودية حيث سيتم دفنه بمكة المكرمة بناء على طلبه ، وفق ما أفاد به محاميه منير بن صالحة في تصريح لموقع إرم نيوز.

وتوفي بن علي يوم الخميس، في منفاه بمدينة جدة السعودية ، في حين أكد محاميه في تونس منير بن صالحة أن بن علي سيدفن في مكة المكرمة يوم الجمعة.

وقال منير بن صالحة، في تدوينة نشرها في وقت سابق على صفحته في الفيسبوك: ”بن علي سيتم نقل جثمانه الى مكة لدفنه غدًا هناك“.

وأضاف منير بن صالحة في تدوينته، أن الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ”أوصى بدفنه في السعودية“.

والجدير بالذكر أن ملف دفن بن علي خضع إلى تجاذبات حادة، منذ الإعلان عن خبر نقله إلى المستشفى وحالته الصحية الحرجة.

وبعد أن طالب عدد من المقربين منه، بإعادته إلى تونس ودفن جثته فيها، أكّدت عائلته أنه أوصى بدفنه في السعودية.

وكانت نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق، قد كتبت تدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها: ”الله يرحمك يا أبي وربي يصبرني على فراقك.. أيها الوطن ناكر للجميل لن أسلمك عظامي“.