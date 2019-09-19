أين سيدفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي؟

أفاد وزير تونسي سابق، أن رئيس البلاد الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي توفي اليوم الخميس في السعودية، سيتم دفنه في مدينة جدّة بالمملكة، بينما قال محاميه إنه سيدفن بمكة المكرمة.

وقال الوزير الذي فضّل عدم كشف اسمه، في تصريح لـ“إرم نيوز ”، أن زين العابدين بن علي ”أوصى بدفنه في مدينة جدّة، رافضًا دفنه في تونس“.

بدوره قال منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”بن علي سيتم نقل جثمانه الى مكة لدفنه غدًا هناك“.

وأضاف منير بن صالحة في تدوينته، أن الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ”أوصى بدفنه في السعودية“.

والجدير بالذكر أن ملف دفن بن علي خضع إلى تجاذبات حادة، منذ الإعلان عن خبر نقله إلى المستشفى وحالته الصحية الحرجة.

وبعد أن طالب عدد من المقربين منه، بإعادته إلى تونس ودفن جثته فيها، أكّدت عائلته أنه أوصى بدفنه في السعودية.

وكتبت نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق، تدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها: ”الله يرحمك يا أبي وربي يصبرني على فراقك.. أيها الوطن ناكر للجميل لن أسلمك عظامي“.